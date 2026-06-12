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Mondiali, tifosi del Messico fanno 'volare' giornalista Dazn - Video

Euforia e festa fuori dallo stadio Azteca dopo la vittoria con il Sudafrica

Il 'volo' di Alessio De Giuseppe - X
Il 'volo' di Alessio De Giuseppe - X
12 giugno 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I tifosi del Messico 'fanno volare' un giornalista di Dazn ai Mondiali 2026. Alessio De Giuseppe, inviato a Città del Messico per seguire la gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica, ha vissuto in prima persona la festa dei tifosi messicani dopo il 2-0 dell'esordio.

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Durante la diretta all'esterno dello stadio Azteca infatti, De Giuseppe è stato prima circondato dai tifosi, che hanno iniziato a saltare e intonare cori. A un certo punto il giornalista è stato sollevato da terra e fatto 'saltare' in aria: "Attenzione, attenzione", ha urlato il giornalista, prima che i tifosi messicani lo rimettessero giù sano e salvo.

Il tutto è stato immortalato in diretta e ha provocato le risate, inevitabili, dello studio di Dazn.

Riproduzione riservata
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messico mondiali mondiali 2026
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