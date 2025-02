Il colpo dell'anno già a febbraio? Da Dallas, dove si sta giocando l'Atp 500, il tennista americano Tommy Paul, numero nove del mondo, è avanzato agli ottavi di finale del torneo battendo il connazionale Jenson Brooksby in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4.

Tommy Paul with a SHOT OF THE YEAR contender in Dallas.



Backwards facing slap shot passing shot winner.



He’s kind of crazy for trying it… but even more crazy for pulling it off.



