La Fiorentina batte 1-0 il Torino nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere la partita la rete di Kean al 41'. In classifica i viola, al 5° successo di fila, agganciano al 2° posto l'Atalanta con 22 punti, mentre i granata, al 5° ko nelle ultime sei gare, restano fermi a quota 14 in decima posizione.

La partita

La partita si sblocca al 41' del primo tempo. Il gol nasce da un lunghissimo rilancio della difesa viola con Ranieri: Maripan fa rimbalzare palla e valuta male i tempi di intervento, facendosi scavalcare da Kean. L'attaccante viola anticipa con la punta del piede anche l'uscita di Milinkovic-Savic e segna l'1-0. Due minuti dopo Maripan prova a riscattarsi andando a segno di testa sfruttando una punizione dalla tre quarti di destra. Tutto inutile però, l'arbitro annulla per fuorigioco.

nella ripresa il Torino preme e al 26' prende un palo. Imbucata per Pedersen che arriva a calciare dalla destra dell'area completamente solo contro De Gea: il suo mancino rasoterra sul secondo palo prende il legno in pieno. Alla mezz'ora prende un palo anche la Fiorentina con Mandragora, entrato da pochi minuti, direttamente su calcio di punizione. Nel finale premono i padroni di casa alla caccia del pareggio ma senza riuscire a creare altri pericoli anzi gli ospiti nel recupero vanno vicini al raddoppio con Dodo lanciato in contropiede ma il suo tiro viene respinto di piede da Milinkovic-Savic.