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Serie A, oggi Torino-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Trasferta all'Olimpico contro i granata per i rossoneri di Amorim

Ruben Amorim - Ipa/Fotogramma
Ruben Amorim - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2026 | 07.39
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Esordio stagionale per il Milan. Oggi, domenica 23 agosto, i rossoneri affrontano in trasferta il Torino allo stadio Olimpico-Grande Torino in un match valido per la prima giornata di Serie A 2026/2027. C'è curiosità per vedere all'opera la squadra del nuovo tecnico Amorim che punta a tornare in Champions League, dopo aver fallito la qualificazione negli ultimi due anni. Il Milan ha conquistato due vittorie nelle ultime due partite di campionato contro il Torino, tante quante nelle precedenti sette sfide, con tre vittorie granata e due pareggi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Torino-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino-Milan, in campo alle 20.45:

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Pedersen, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Njie, Vlasic; Simeone. All. Abate.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Cissè, Loftus-Cheek; Goncalo Ramos. All. Amorim.

Torino-Milan, dove vederla

Torino-Milan, domenica 23 agosto, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati potranno seguire l’incontro attraverso l’app della piattaforma su smart TV e dispositivi compatibili oppure in streaming tramite computer, smartphone e tablet. La partita sarà visibile anche su Sky per gli abbonati al pacchetto che comprende la Serie A. La diretta sarà disponibile pure in streaming su NOW.

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