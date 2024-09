Torino, sport e prevenzione debuttano in piazza Castello con 'Tennis & Friends'

Per la prima volta in piazza Castello, ha preso il via questa mattina nel capoluogo piemontese la quarta edizione torinese di ‘Tennis & Friends - Salute e Sport’, official charity delle Nitto Atp Finals. Promosso dalla Onlus Friend for Health il progetto è nato nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione attraverso corrette abitudini di vita, dalla regolare attività fisica a periodici check-up specialistici.

Dopo la giornata di ieri dedicata alle scuole, che ha visto la partecipazione di migliaia di ragazze e ragazzi che sono stati salutati dal tennista Andrea Vavassori, oggi il taglio del nastro ha dato ufficialmente il via alla manifestazione alla presenza delle autorità regionali, dal presidente del Piemonte Alberto Cirio all’assessore allo sport della Comune, Domenico Carretta, dal direttore dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco, al presidente del Comitato regionale Piemonte Coni, Stefano Mossino, al consigliere federale Fitp, Angelo Frigerio. A fare gli onori di casa il fondatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri.

Nel Villaggio della salute, allestito in piazza, oggi e domani i cittadini potranno usufruire di oltre 80 postazioni sanitarie e avranno la possibilità di effettuare screening gratuiti in più di 35 aree specialistiche, dislocate lungo la piazza e gestite da personale medico militare e medici provenienti dalle strutture di eccellenza del territorio coordinate dall’Asl Città di Torino. Inoltre, in collaborazione con il ministero della Salute, all’interno del villaggio è allestita anche una postazione per la donazione del sangue.

“Non dobbiamo smettere di ripetere che la prevenzione salva la vita, così come dobbiamo ricordare sempre che lo sport, insieme a uno stile di vita sano, è uno dei principali strumenti di prevenzione delle patologie - ha sottolineato nel suo intervento il presidente Cirio - e ‘Tennis & Friends - Salute e Sport’ è un evento straordinario che quest’anno approda nel centro di Torino dove ci auguriamo possano arrivare molte persone, soprattutto studenti e giovani” .

“Il successo di questa iniziativa dimostra quanto sia importante promuovere la prevenzione e incoraggiare uno stile di vita sano che passa anche attraverso la pratica sportiva - ha aggiunto l’assessore Domenico Carretta - ‘Tennis & Friends' si inserisce nel calendario degli eventi di avvicinamento alle Nitto Atp Finals e quest’anno si unisce alla seconda tappa di ‘Tennis in città’ la manifestazione che porta gli sport della racchetta nelle piazze e nei luoghi più iconici di Torino con l’obiettivo di far scoprire a un pubblico sempre più ampio queste discipline sportive”.

“Gli screening stanno assumendo sempre più importanza - ha osservato Meneschincheri - soprattutto rispetto a patologie più gravi come quelle oncologiche ma sono ancora troppo sfruttati quelli gratuiti proposti dal Servizio sanitario nazionale, nel 2022 il dato di adesione, per esempio, è stato di circa il 50%. Lo sport è prevenzione ed è necessario che le istituzioni sostengano le famiglie che non hanno la possibilità economica di far praticare attività sportiva regolare ai propri ragazzi. La salute è un diritto di tutti come anche la prevenzione che passa dall’attività sportiva praticata sin dalla giovane età”, ha detto ancora Meneschincheri. “In questi quattro anni si è costruito un forte sodalizio con ‘Tennis & Friends’ e oggi la presenza del Villaggio della Salute coordinato dall’Asl Città di Torino sotto l’egida della sanità regionale per la prima volta in piazza Castello rappresenta il risultato tangibile di questa collaborazione dove la prevenzione scende in campo con 50 percorsi clinici e questa manifestazione rappresenta un esempio concreto dell’impegno della nostra azienda nel promuovere la salute e il benessere della comunità" ha concluso Carlo Picco.

Dal 2011 a oggi sono stati oltre 400mila i cittadini che nel corso delle diverse manifestazioni hanno preso parte al progetto di ‘Tennis & Friends’, oltre 330.000 le visite e gli screening effettuati con una crescita costante della partecipazione di oltre il 20%. A fianco del Villaggio della Salute è stato allestito il Villaggio dello Sport che per due giornate offre la possibilità ai visitatori di cimentarsi in attività sportive sui campi da tennis e mini campi da pickleball allestiti dalla Fitp, di assistere al ‘Torneo Celebrities’ e vedere i propri beniamini sfidarsi per conquistare i trofei messi in palio da Frecciarossa, Intesa Sanpaolo e Eni.