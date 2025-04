In classifica i granata sono al 10° posto con 43 punti, 3 in più dei friulani undicesimi

Il Torino batte 2-0 l'Udinese in un match valido per la 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere la partita i gol di Adams al 39' e Dembelé all'85'. In classifica i granata sono al 10° posto con 43 punti, 3 in più dei friulani undicesimi.