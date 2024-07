Tour de France, 17esima tappa a Carapaz. Ancora uno scatto di Pogacar su Vingegaard ed Evenepoel

Richard Carapaz (EF) si aggiudica di potenza e in solitaria la tappa 17 del Tour de France. Frazione caratterizzata da una media folle di oltre 48 kmh tenuta fino all'inizio del primo dei tre Gpm di giornata, continue fughe di gruppo sempre rientrate, fino allo scatto di Simon Yates (Jayco AlUla) ai piedi del Col du Noyer -7,5 km con pendenza media superiore all'8%- poi raggiunto e superato da Carapaz. Yates chiude secondo a 38", terzo lo spagnolo Eric Mas (Movistar).

Il gruppo maglia gialla se la prende comoda e resta staccato dai primi di oltre 89 minuti. Anche in questa occasione Tadej Pogacar fornisce una prova di forza sui diretti concorrenti e stacca in salita sempre sul Noyer, viene ripreso in discesa da Vingegaard ed Evenepoel, quest'ultimo per una volta riesce a superarlo verso il traguardo ma non ci riesce Vingegaard che dello sloveno è il diretto concorrente: anche stavolta una minivolata di Pogacar lascia indietro il danese. Il leader della Corsa Gialla è ora a 3'11" sul secondo, Evenepoel lima il distacco ma resta sempre a oltre 5 minuti (5'09").