Il Tour de France 2024 affronta oggi la quarta tappa, la Pinerolo-Valloire di 139,6 km, che porta la corsa fuori dall'Italia. La frazione del 2 luglio - in diretta tv e streaming - propone ancora salite, con un percorso che può modificare radicalmente la classifica generale e consegnare la maglia gialla a uno dei big.

Pronti, via e si sale progressivamente verso il Sestrière, GPM di seconda categoria: si arriva a 2mila metri di altitudine dopo una lunghissima ascesa di quasi 40 km alla media del 3,7%. Dopo un tratto in discesa, si torna a salire Col de Montegenevre (8,3 km al 5,9%) e quindi l'ultima fatica per arrivare sul Galibier, a 2642 metri di altitudine, dopo 23 km al 5% di pendenza media. Infine, gli ultimi 19 km in discesa fino al traguardo che porta il Tour in Francia.

La quarta tappa oggi in tv e in streaming

La quarta tappa parte alle 13.15, l'arrivo è previsto intorno alle 17. RaiSport + HD trasmetterà la tappa in chiaro dalle 13.15 alle 14 (canale 58 del digitale). Dalle 14, passaggio su Raidue e diretta streaming su Raiplay. Per gli abbonati, tutta la tappa in diretta su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.