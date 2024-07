Il danese Jonas Vingegaard si impone in volata nell'11esima tappa del Tour de France battendo in volata la maglia gialla Tadej Pogačar in uno sprint testa a testa dopo oltre 200 chilometri da Evaux-Les-Bains a Le Lioran con sei Gran Premi della Montagna, di cui gli ultimi quattro nel tratto finale del percorso. Vingegaard chiude in 4 ore e 58 minuti davanti a Pogacar, che mantiene il primo posto in classifica generale. A seguire Remco Evenepoel (+25'') e Primosz Roglic (+55").