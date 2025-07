Donald Trump e la battaglia per i nomi delle squadre. Il presidente degli Stati Uniti boccia le decisioni con cui sono stati modificati i nomi di squadre storiche dello sport americano. I Washington Redskins del football Nfl sono diventati i Wasington Commanders e i Cleveland Indians del baseball Mlb si sono trasformati nei Cleveland Guardians: i nomi 'pellerossa' e 'indiani' sono stati abbandonati per rispetto dei nativi americani. Trump, dopo i cambiamenti che attribuisce alla 'follia woke', ora esige un dietrofront. "Se i Washington Redskins non tornano al nome originale e non si liberano del ridicolo 'Washington Commanders' non farò un accordo per la costruzione di uno stadio a Washington. La squadra avrebbe più valore e l'accordo sarebbe più elettrizzante per tutti", scrive il presidente su Truth.

"Cleveland dovrebbe fare lo stesso con i Cleveland Indians, uno dei sei team originali del baseball, con una storia alle spalle. Il proprietario della squadra di baseball di Cleveland, Matt Dolan, che è molto attivo in politica, ha perso tre elezioni di fila a causa di quel ridicolo cambio di nome. Quello che non capisce è che se cambiasse il nome in Cleveland Indians potrebbe addirittura vincere le elezioni. Gli Indians vengono trattati in modo molto ingiusto", afferma Trump coniando il motto 'MIGA': "Rendiamo gli Indians di nuovo grandi". In un altro post, il presidente sostiene che "i nostri grandi nativi vogliono che questo accada. Il loro patrimonio e il loro prestigio viene sistematicamente sottratto. I tempi sono cambiati rispetto a 3-4 anni fa, siamo un paese di passioni e di buon senso. Proprietari, datevi da fare".