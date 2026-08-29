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Us Open, riecco Alcaraz: "Sto benissimo, sono pronto. Sinner? Spero torni al massimo"

Il fuoriclasse spagnolo nel media day dello Slam americano: "Nei quattro mesi e mezzo di stop ho passato di tutto"

Carlos Alcaraz - IPA
Carlos Alcaraz - IPA
29 agosto 2026 | 11.44
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna agli Us Open col sorriso e si prepara al rientro in campo dopo l'infortunio al polso e i quattro mesi di stop. "Come va? Mi sento benissimo. So che venire a un torneo che ha la possibilità di giocare cinque set può essere complicato. Forse, per quanto riguarda la preparazione e tutto il resto, non è il momento migliore" ha detto lo spagnolo nel media day dello Slam americano, prima dell'esordio.

Il fuoriclasse spagnolo, che nel primo turno del torneo affronterà Roman Safiullin, ha aggiunto: "Io e il team crediamo di essere pronti, non è stata una decisione facile. Ho fatto tutto il possibile per esserci, cercando di fare tutto alla perfezione. Dentro e fuori dal campo. In questi quattro mesi e mezzo ho passato di tutto. Il primo mese è stato complicato, non potevo fare nulla con il braccio destro". Tanti i dubbi nella testa: "Non sapevo - ha raccontato Alcaraz - se sarei stato pronto per Cincinnati, per lo Us Open o se avrei perso tutta la tournée americana. Quei pensieri erano difficili da gestire, la cosa peggiore".

Poi, la svolta: "Credo che questo infortunio mi abbia aiutato molto a capire che adesso tutto è nella mia testa". Il tennista murciano, oggi numero 3 del ranking Atp, ha commentato anche l'assenza del grande rivale Jannik Sinner: "Tutti proviamo la stessa cosa quando qualcuno come lui si perde questo torneo, è uno Slam. È una situazione un po’ strana, davvero particolare. A Jannik auguro il meglio. Spero che abbia una grande ripresa e che torni in campo al massimo".

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Jannik Sinner Carlos Alcaraz Us Open Alcaraz
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