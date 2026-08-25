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Us Open, critiche sul doppio misto: "Vogliono solo fare soldi"

Un'ex tennista francese ha fortemente criticato il format

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
25 agosto 2026 | 16.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna il tabellone del doppio misto agli Us Open, e tornano le polemiche. A poche ore dall'esordio di Carlos Alcaraz e Serena Williams, che giocheranno in coppia il torneo, l'ex tennista francese Alize Cornet, che in carriera è stata una specialista del doppio, ha criticato fortemente il format, che privilegerebbe i grandi nomi del singolare rispetto agli specialisti della categoria, che resterebbero così esclusi.

"Perché non organizzano semplicemente un'esibizione? Non dobbiamo per forza mescolare tutto. Qui si tratta solo di fare soldi", sono state le sue parole riportate da Eurosport.

Cornet si è espressa quindi in difesa dei doppisti "questi tornei sono il loro sostentamento per tutto l'anno e lavorano incredibilmente duro per ottenerlo. Tutto questo è ingiusto".

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alcaraz serena williams alcaraz williams us open us open doppio misto
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