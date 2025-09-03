circle x black
US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale - Video

Il serbo dopo la vittoria contro Fritz: "Mia figlia mi darà un voto, speriamo bene..."

Djokovic ballerino
03 settembre 2025 | 11.14
Redazione Adnkronos
Novak Djokovic batte Taylor Fritz, vola in semifinale agli US Open e festeggia con un balletto in campo.

"E' il compleanno di mia figlia, il balletto è un regalo per lei. Lei mi ha detto come avrei dovuto ballare, quando si sveglierà mi darà un voto", dice Djokovic dopo l'esibizione ispirata al brano Soda Pop e ai film di animazione K Pop Demnon Hunters. "Non sapevo nulla prima che mia figlia me lo spiegasse, a casa proviamo diverse coreografie. Spero le piaccia...".

