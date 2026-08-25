Il tennista toscano ringrazia la leggenda del tennis dopo la sessione sull'Arthur Ashe. Lo svizzero: "Rovescio a una mano? Sono ancora fiducioso che non sia la fine"

"Onorato di condividere il campo con il re". Una frase che racconta tutto. Con queste parole, Lorenzo Musetti ha ringraziato la leggenda del tennis Roger Federer al termine dell'allenamento svolto insieme sull'Arthur Ashe, in vista degli Us Open. Il tennista toscano ha condiviso una mezz'ora sul campo con l'ex numero uno, che nello Slam americano sarà impegnato in un paio di esibizioni con Andy Roddick, in singolare, e poi in un doppio che vedrà anche la partecipazione di Andre Agassi e John McEnroe.

El video perfecto sí existe🥹



Roger Federer🇨🇭 se entrenó con Lorenzo Musetti🇮🇹 en el #USOpen



El revés a una mano y el tenis elegante están de fiesta pic.twitter.com/TfIKrIiEUv — Iván Aguilar (@ivabianconero) August 24, 2026

"Sono ancora fiducioso che non sia la fine" ha detto Federer in conferenza stampa, prima dell'allenamento, facendo riferimento al rovescio a una mano ormai sempre più raro sui campi da tennis. "Mi fa piacere vedere i giocatori con il rovescio a una mano ottenere buoni risultati. Quando ero ragazzino - ha continuato lo svizzero - i miei allenatori erano, direi, al 90% giocatori con il rovescio a una mano. Quindi penso che, quando il tuo allenatore è un tennista con il rovescio a una mano, con ogni probabilità anche tu finirai per giocare il rovescio a una mano".