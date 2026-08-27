circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, sorteggiato il tabellone: da Cobolli a Musetti, gli avversari degli azzurri al primo turno

Ecco i primi ostacoli dei tennisti italiani nell'ultimo Slam della stagione

Flavio Cobolli - IPA
Flavio Cobolli - IPA
27 agosto 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato sorteggiato oggi, giovedì 27 agosto, il tabellone dello US Open 2026, quarto Slam della stagione (in programma dal 30 agosto al 13 settembre). Sono diversi gli italiani al via nel main draw, con Flavio Cobolli, testa di serie numero 5, a guidare la spedizione azzurra. La grande assenza sarà quella di Jannik Sinner, costretto a saltare il torneo a causa di un infortunio al ginocchio. Tra le teste di serie figurano anche Lorenzo Musetti (13), Luciano Darderi (21) e Matteo Arnaldi (31). Nel tabellone principale del torneo americano spazio anche a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Nel femminile, Jasmine Paolini è l'unica italiana tra le prime 32 teste di serie (19). A giocarsi il primo turno anche Elisabetta Cocciaretto.

Sorteggio Us Open, avversari degli italiani

Ecco tutti gli accoppiamenti dei tennisti azzurri per il primo turno degli Us Open:

Zverev (1) – Sonego

Darderi (21) – Qualificato/Lucky Loser (Q/LL)

Fery – Musetti (13)

Bellucci – Qualificato/Lucky Loser (Q/LL)

Comesana – Cobolli (5)

Berrettini – Wawrinka

Arnaldi (30) – Duckworth

Paolini (19) – Evarjec

Cocciaretto – Siniakova

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Us Open tabellone Us Open Us Open sorteggio avversari italiani Us Open Musetti Cobolli Arnaldi Paolini
Vedi anche
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata" - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza