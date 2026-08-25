Fa discutere il comportamento della calciatrice spagnola Esther Gonzalez. L'attaccante della Spagna, al centro di insistenti voci di mercato nelle ultime settimane, è passata dalla squadra femminile del Gotham all'Alqadsiah Ladies, nel campionato dell'Arabia Saudita, e il suo trasferimento dagli Stati Uniti sta dando vita a diverse polemiche in queste ore. In Spagna e non solo. Il motivo? Subito dopo la firma del contratto con il club arabo, Gonzalez ha cancellato da Instagram le foto con la sua compagna e con sua figlia.

In Arabia, le relazioni omosessuali sono illegali e punite dalla legge. La scelta di Gonzalez, diventata madre a gennaio con la sua compagna, ha scatenato così diverse discussioni sui social, in particolare tra attivisti per i diritti LGBTQ+, che non hanno visto di buon occhio la scelta della star spagnola.