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Va a giocare in Arabia, cancella dai social le foto di figlia e compagna: il 'caso' della calciatrice Esther Gonzalez

L'attaccante è passata dalla squadra femminile del Gotham all'Alqadsiah Ladies

Esther Gonzalez - IPA
Esther Gonzalez - IPA
25 agosto 2026 | 14.38
Michele Antonelli
LETTURA: 4 minuti

Fa discutere il comportamento della calciatrice spagnola Esther Gonzalez. L'attaccante della Spagna, al centro di insistenti voci di mercato nelle ultime settimane, è passata dalla squadra femminile del Gotham all'Alqadsiah Ladies, nel campionato dell'Arabia Saudita, e il suo trasferimento dagli Stati Uniti sta dando vita a diverse polemiche in queste ore. In Spagna e non solo. Il motivo? Subito dopo la firma del contratto con il club arabo, Gonzalez ha cancellato da Instagram le foto con la sua compagna e con sua figlia.

In Arabia, le relazioni omosessuali sono illegali e punite dalla legge. La scelta di Gonzalez, diventata madre a gennaio con la sua compagna, ha scatenato così diverse discussioni sui social, in particolare tra attivisti per i diritti LGBTQ+, che non hanno visto di buon occhio la scelta della star spagnola.

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Arabia Esther Gonzalez Gonzalez Arabia polemiche Esther Gonzalez
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