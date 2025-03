Tre punti d'oro per il Bologna, che batte il Venezia e alimenta le proprie speranze Champions. I rossoblù di Italiano vincono 1-0 al Penzo, nella 30esima giornata di Serie A, grazie al bellissimo gol di Riccardo Orsolini, arrivato al 49'. Con questa vittoria il Bologna rimane al quarto posto in classifica salendo a 56 punti, momentaneamente a -2 dal terzo posto dell'Atalanta, mentre il Venezia rimane al penultimo posto a quota 20.

La partita

Partita subito fisica al Penzo, dove il Bologna cerca di fare la partita ma senza riuscire a stanare il Venezia. La squadra di Di Francesco aspetta bassa e raddoppia sugli esterni, dove Orsolini e Cambiaghi non riescono a trovare spazi. La prima occasione se la crea Dallinga, che taglia bene sul primo palo ma non riesce a girare in porta un cross di Calabria. I rossoblù fanno la partita, ma l'occasione più ghiotta del match ce l'ha il Venezia con Zerbin, che da centro area trova il gran riflesso di Skorupski. Poco dopo è Radu a bloccare il tentativo di Orsolini, per la prima volta pericoloso con il suo sinistro. Sul finale di tempo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con il colpo di testa di Idzes, di un soffio a lato, proprio come quello di Beukema con cui si chiude la prima frazione.

Quattro minuti dopo l'inizio della ripresa, il Bologna passa in vantaggio: cross di Cambiaghi che trova Orsolini sul secondo palo, l'attaccante rossoblù si coordina e calcia al volo battendo Radu. Il Venezia alza il pressing e prova a chiudere i rossoblù nella propria area di rigore. Tanti cross, ma poche occasioni: la squadra di Italiano si difende con ordine e riparte bene in contropiede. Ellertsson ci prova da fuori, Skorupski respinge con i pugni. Orsolini è una furia sulla destra, supera Perez e sfiora il palo lontano. Il Venezia aumenta la pressione, spinto dal Penzo, e va vicino al pari: Busio calcia di poco a lato da ottima posizione, mentre Yeboah trova ancora una volta l'uscita provvidenziale di Skorupski. Termina quindi 1-0 per il Bologna.