Le due squadre scendono in campo per gara-2 della finale scudetto di basket

La Virtus Bologna e Germani Brescia tornano in campo per gara-2 delle finali scudetto della Serie A di basket. Oggi, sabato 14 giugno, alla Segafredo Arena di Bologna andrà in scena il secondo atto della sfida che assegnerà il titolo, dopo una gara-1 ricca di emozioni. Nel primo confronto a imporsi sono state le V nere con il risultato di 90-87 grazie alla spettacolare prova di Tornike Shengelia, autore di 29 punti.

La Virtus Bologna è arrivata ai playoff scudetto dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto ed essere riuscita a eliminare i campioni in carica dell'Olimpia Milano nella semifinale scudetto, mentre la Germani Brescia ha chiuso il campionato al terzo posto e, nel penultimo atto dei playoff, ha superato Trapani.

Virtus Bologna-Brescia, orario e dove vederla in tv

Gara-2 della finale scudetto tra la Virtus Bologna e Germani Brescia è in programma oggi, sabato 14 giugno, alle ore 20.30. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro sul Nove e DMAX, ma sarà visibile anche sui canali Eurosport. La partita sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su Discovery+, NOW e l'app Dazn.