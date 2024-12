Volley: Antropova: "0ro olimpico? Il gruppo ha fatto la differenza"

La vittoria all'olimpiade di Parigi insegna che "l'unione, il gruppo ha fatto la differenza. Ho ricevuto tantissimi commenti dalle persone che non seguivano la pallavolo e che hanno detto che si vedeva veramente che avevamo un gruppo molto coeso, ed è secondo me uno dei complimenti migliori". Lo ha detto Ekaterina Antropova, opposta della nazionale femminile italiana di volley che per la prima volta nella sua storia ha vinto l'oro olimpico, in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.