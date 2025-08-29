circle x black
Vuelta, oggi la settima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

I ciclisti tornano in pista nella corsa spagnola

Jonas Vingegaard - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 07.24
Redazione Adnkronos
Tappa 7 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, venerdì 29 agosto, si corre la settima frazione della corsa a tappe spagnola, che quest'anno festeggia i suoi ottant'anni. Tappa da 188 chilometri e 4211 di dislivello, da Andorra La Vella a Cerler. In maglia rossa c'è Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la settima tappa della Vuelta in tv e streaming.

Vuelta, percorso settima tappa

Quale sarà il percorso della settima tappa? Si parte dal territorio dell’Andorra e si sale subito verso il primo Gpm di Port del Canto (24,7 km al 4,4% di pendenza media). La discesa condurrà il gruppo ai piedi del Puerto de la Creu de Perves (5,7 km al 6,3% di pendenza media), prima del Coll de l’Espina (7,1 km al 5,5% di pendenza media). Da qui un lungo tratto in leggera salita verso Cerler. Huesca La Magia, con 12,1 km al 5,8% di pendenza media.

Vuelta, orario e dove vedere tappa 7 in tv e streaming

La settima tappa della Vuelta 2025 inizierà alle 11.55 e finirà alle 17.15. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

