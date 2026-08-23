Vuelta, oggi la seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv

E' la frazione più lunga della corsa, si parte dal Principato di Monaco e si arriva a Manosque dopo 214,3 chilometri

Dopo la cronometro inaugurale si corre la seconda tappa del Vuelta di Spagna. Oggi, domenica 23 agosto si disputa la seconda frazione con partenza dal Principato di Monaco e arrivo a Manosque dopo 214,3 chilometri, la tappa più lunga della corsa iberica. Un percorso accidentato e con un paio di salite impegnative ma lontane dal traguardo.

Vuelta, oggi seconda tappa: il percorso

La seconda tappa propone un dislivello superiore ai 3000 metri. Sono due le salite in programma: l’Alto Châteauneuf-Grasse, 12,7 chilometri al 3%, seguito dal Col de Saint-Andrieu, 4,3 chilometri al 5,2%. Nel finale ci sono altri brevi tratti in salita, compreso uno di 2,8 chilometri al 6,2% a una cinquantina di chilometri dall’arrivo.

Vuelta, oggi seconda tappa: dove vederla in tv

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà a mezzogiorno per arrivare intorno alle 17.30.