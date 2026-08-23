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Vuelta, oggi la seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv

E' la frazione più lunga della corsa, si parte dal Principato di Monaco e si arriva a Manosque dopo 214,3 chilometri

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2026 | 07.37
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Dopo la cronometro inaugurale si corre la seconda tappa del Vuelta di Spagna. Oggi, domenica 23 agosto si disputa la seconda frazione con partenza dal Principato di Monaco e arrivo a Manosque dopo 214,3 chilometri, la tappa più lunga della corsa iberica. Un percorso accidentato e con un paio di salite impegnative ma lontane dal traguardo.

Vuelta, oggi seconda tappa: il percorso

La seconda tappa propone un dislivello superiore ai 3000 metri. Sono due le salite in programma: l’Alto Châteauneuf-Grasse, 12,7 chilometri al 3%, seguito dal Col de Saint-Andrieu, 4,3 chilometri al 5,2%. Nel finale ci sono altri brevi tratti in salita, compreso uno di 2,8 chilometri al 6,2% a una cinquantina di chilometri dall’arrivo.

Vuelta, oggi seconda tappa: dove vederla in tv

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà a mezzogiorno per arrivare intorno alle 17.30.

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