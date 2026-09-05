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Vuelta di Spagna, oggi 14esima tappa: orario, percorso e dove vederla

Tocca ai 154,5 chilometri da Jaen a Sierra de la Pandera. In maglia rossa c'è Enric Mas

Enric Mas - Afp
Enric Mas - Afp
05 settembre 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, sabato 5 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 14esima frazione con i 154,5 chilometri da Jaen a Sierra de la Pandera. Una tappa con tre salite pericolose nel finale, che potrebbero fare selezione nella classifica generale. In maglia rossa c'è sempre Enric Mas. Ecco orario, percorso e dove vedere tappa 14 della Vuelta.

Vuelta Spagna, percorso tappa 14

La 14esima tappa della Vuelta sarà una frazione impegnativa per il gruppo, con un percorso di 154,5 chilometri e oltre 4mila metri di dislivello positivo. La corsa partirà da Jaen e, dopo una prima salita di circa 14 chilometri, proseguirà su un percorso ricco di continui saliscendi. La prima difficoltà significativa sarà il passo di Los Villares, salita di seconda categoria lunga 10,5 km al 5,4% medio. Dopo la successiva discesa, i corridori raggiungeranno lo sprint intermedio al km 123,6. Poco dopo inizierà il passo di Locubin (seconda categoria), con 8,7 km di ascesa al 5,1%. La parte decisiva arriverà nel finale con la Sierra de la Pandera. La salita, di prima categoria, misura 11,8 km e presenta una pendenza media del 7,3%, con la vetta a 1.820 metri. Proprio qui potrebbero emergere i candidati alla vittoria.

Vuelta Spagna, orari e dove vedere tappa 14

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La 14esima tappa partirà alle 13.15 e finirà intorno alle 17.30.

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