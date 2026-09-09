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Vuelta di Spagna, oggi 17esima tappa: orario, percorso e dove vederla

Tocca ai 185 km della Dos Hermanas-Siviglia. In maglia rossa sempre Enric Mas

Enric Mas - Ipa/Fotogramma
Enric Mas - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 08.22
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, mercoledì 9 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 17esima frazione, la Dos Hermanas-Siviglia di 185 chilometri. La frazione avrà il tracciato più pianeggiante di questa edizione con un probabile sprint finale nella città andalusa.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 17

Qual è il percorso della tappa 17 della Vuelta? La frazione odierna misura 185 chilometri e non presenta particolari difficoltà altimetriche. La frazione partirà da Dos Hermanas e si snoderà inizialmente su un terreno che potrebbe favorire una fuga precoce. Dopo aver percorso 10 chilometri, i corridori affronteranno le prime difficoltà della giornata con le salite di Utrera, El Coronil e Morón de la Frontera; quest’ultima sarà uno dei punti più alti del percorso. Segue poi una discesa che termina prima di arrivare ad Alcalá de Guadaíra, dove inizia un nuovo tratto in salita che raggiungerà la sua vetta a Carmona. Dopo questa salita, avrà inizio l’ultimo tratto in discesa che condurrà allo sprint intermedio a San José de la Rinconada, al km 165 del percorso. Da lì inizierà un tratto finale che promette di essere frenetico tra le strette vie di Siviglia e che terminerà al traguardo situato sul Paseo de Cristóbal Colón.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 17

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La 17esima tappa partirà alle ore 13 e finirà intorno alle 17.30.

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vuelta tappa vuelta vuelta spagna vuelta tappa 17
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