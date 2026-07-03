circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, sorpresa Fonseca: eliminato da Safiullin

Il tennista brasiliano ha perso al terzo turno

Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
03 luglio 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Joao Fonseca eliminato a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, il tennista brasiliano è stato battuto dal russo Roman Safiullin, numero 132 del mondo, nel terzo turno dello Slam londinese. Fonseca, reduce dai quarti di finale conquistati nell'ultimo Roland Garros, è stato superato in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3.

Match segnato fin da subito per il brasiliano, che fatica a trovare ritmo e lascia spesso l'iniziativa all'avversario, incassando un break dopo l'altro. Fonseca deve quindi salutare Wimbledon, che dopo i ko di Rublev, Shelton e Mensik perde un altro protagonista.

Sorride Novak Djokovic, che si sarebbe scontrato con Fonseca prima dell'eventuale semifinale contro Jannik Sinner.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fonseca fonseca wimbledon wimbledon 2026
Vedi anche
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza