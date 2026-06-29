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Wimbledon, oggi si comincia: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

Subito in campo il campione in carica che, come da tradizione, aprirà i giochi sul Centrale

Sinner - IPA
Sinner - IPA
29 giugno 2026 | 09.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pronti, via. Inizia Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo Slam della stagione. Subito in campo il campione in carica Jannik Sinner, che aprirà le danze sul Centrale contro il serbo Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic e la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka: debutto anche per l'altro azzurro Luciano Darderi, reduce da un'operazione alle tonsille, ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, programma oggi

Ecco il programma di Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno:

Centrale, dalle 14:30

Sinner-Kecmanovic

Sabalenka-Kostovic

Wu-Djokovic

Campo 1, dalle 14

Ruzic-Raducanu

Cilic-Medvedev

Linette-Andreeva

Campo 2, dalle 12

Pegula-Vidmanova

Zheng-Norrie

Auger-Aliassime-Shevchenko

Non prima delle 16:30: Korpatsch-Gauff

Campo 3, dalle 12

Jodar-Gill

Ruud-Hurkacz

Jacquemot-Osaka

Non prima delle 16:30: Krejcikova-Klugman

Campo 12, dalle 12

Sawangkaew-Chwalinska

Rinderknech-Tarvet

Non prima delle 14:30: Muchova-Zakharova

Nakashima-Pinnington Jones

Campo 18, dalle 12

Bencic-Stojsavljevic

Muller-Paul

Bautista Agut-Fonseca

Fernandez-Tjen

Campo 4, dalle 12

Nava-Buse

Parks-Dudeney

Tirante-Marozsan

Sierra-Bondar (doppio donne)

Campo 5, dalle 12

Trungelliti-Damm

Kwon-Landaluce

Oliynykova-Kessler

Yastremska-Ito

Campo 6, dalle 12

Shapovalov-Carreno Busta

Andreescu-Zhang

Vallejo-Mejia

Gasanova-Arango

Campo 7, dalle 12

Kovacevic-van de Zandschulp

Borges-Boyer

Stearns-Bartunkova

Campo 8, dalle 12

Vukic-Brooksby

Medjedovic-Ofner

Tararudee-Tagger

Bouzas Maneiro-Potapova

Campo 9, dalle 12

van Assche-Fucsovics

Ugo Carabelli-Merida

Liu-Vandewinkel

Campo 10, dalle 12

Sorribes Tormo-Jimenez Kasintseva

Xinyu Wang-Cocciaretto

Walton-Prizmic

de Jong-Hijikata

Campo 14, dalle 12

Mochizuki-Basing

Non prima delle 13:00: Putintseva-Maria

Struff-Baez

Siniakova-Zheng

Campo 15, dalle 12

Cristian-Jovic

Li-Sonmez

Non prima delle 14:30: Quinn-Darderi

Frech-Kalinskaya

Campo 16, dalle 12

Rublev-Safiullin

Gaston-Tsitsipas

Xu-Kasatkina

Alexandrova-Udvardy

Campo 17, dalle 12

Svrcina-Tien

Ostapenko-Dart

Non prima delle 14:30: Davidovich Fokina-J. M. Cerundolo

Jones-Parryff

Wimbledon, dove vedere match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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