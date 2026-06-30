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Arnaldi esce al primo turno di Wimbledon, l'azzurro ko in 4 set con Halys

L'azzurro vince il primo parziale ma subisce la rimonta del francese

Matteo Arnaldi - Ipa/Fotogramma
Matteo Arnaldi - Ipa/Fotogramma
30 giugno 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
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Matteo Arnaldi esce di scena al primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra, sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il ligure, numero 35 del mondo e 32 del seeding, cede al francese Quentin Halys, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 (7-5), 6-3 in due ore e 43 minuti. Dopo aver vinto il primo parziale l'azzurro ha un passaggio a vuoto nel secondo set, perso per 6-1. Grande equilibrio nel terzo parziale che si decide al tie-break. Arnaldi spreca un vantaggio di 5-3 con 4 errori gratuiti consecutivi che consegnano il set all'avversario. Nel quarto set al francese basta un break al sesto gioco.

In giornata, in campo anche Berrettini e Cobolli.

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tennis wimbledon wimbledon 2026 arnaldi halys
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