L'azzurro vince il primo parziale ma subisce la rimonta del francese
Matteo Arnaldi esce di scena al primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra, sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il ligure, numero 35 del mondo e 32 del seeding, cede al francese Quentin Halys, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 (7-5), 6-3 in due ore e 43 minuti. Dopo aver vinto il primo parziale l'azzurro ha un passaggio a vuoto nel secondo set, perso per 6-1. Grande equilibrio nel terzo parziale che si decide al tie-break. Arnaldi spreca un vantaggio di 5-3 con 4 errori gratuiti consecutivi che consegnano il set all'avversario. Nel quarto set al francese basta un break al sesto gioco.
In giornata, in campo anche Berrettini e Cobolli.