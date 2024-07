Alex De Minaur vince e si fa male? L'australiano, testa di serie numero 9 a Wimbledon, si impone negli ottavi contro il francese Arthur Fils per 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Sul match point, però, De Minaur rischia di procurarsi un infortunio muscolare: la volee di dritto è perfetta, ma pericolosa.

A de Minaur masterclass



The Australian reaches the last eight at #Wimbledon for the first time, defeating Arthur Fils 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 with a dazzling display of grass court tennis pic.twitter.com/1ElcXEXFCK