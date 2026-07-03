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Wimbledon, Djokovic-Rinderknech finisce... con una doppia caduta - Video

La sfida del terzo turno si chiude in maniera rocambolesca

Djokovic - IPA
Djokovic - IPA
03 luglio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Succede di tutto a Wimbledon 2026, nel match del terzo turno tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech oggi, venerdì 3 luglio. La partita, tiratissima, si decide al tie-break del quarto set dopo uno scambio ad alto coefficiente di spettacolarità. E, il bello, è che il punto finale rimarrà con ogni probabilità negli annali del torneo, perché caratterizzato da due 'cadute' in campo. In rapida sequenza.

Cos'è successo sul Centrale? Il francese ha attaccato il punto a rete, per annullare il match point del serbo al servizio sul 6-4, e ha colpito la pallina in estensione, cadendo poi a terra. L'ex numero uno del ranking Atp ha risposto con un'elegante volée di rovescio in corsa, 'franando' poi sull'erba per lo slancio nel conquistare il punto della vittoria.

Un momento che ha riassunto la bellezza di una sfida combattuta punto su punto, soprattutto nel terzo e nel quarto set.

E che ha portato il pubblico del Centrale ad accompagnare con un lungo applauso la fine del match e i due protagonisti.

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