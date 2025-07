Iga Swiatek vince in campo a Wimbledon. A tavola, però, stecca in pieno. La polacca, numero 8 del tabellone, batte la statunitense Danielle Collins in 2 set e si qualifica agevolmente agli ottavi di finale. L'ex numero 1 del mondo, che in carriera ha vinto 5 titoli dello Slam, dopo il match recupera energie con un piatto che - a quanto pare - è una specialità della cucina in Polonia: pasta con le fragole. L'esperimento celebra le 'strawberries', la frutta che a Wimbledon gli spettatori consumano a tonnellate nell'arco delle due settimane del torneo. L'abbinamento con la pasta, al di là dei messaggi che l'entusiasta Swiatek pubblica sui social, appare a dir poco discutibile.