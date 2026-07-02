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Wimbledon, Paolini non delude: batte Golubic in due set e vola al terzo turno

L'azzurra si impone contro la svizzera in un'ora e quaranta minuti di gioco

Jasmine Paolini - IPA
Jasmine Paolini - IPA
02 luglio 2026 | 21.04
Redazione Adnkronos
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Jasmine Paolini torna a sorridere. Dopo il successo sofferto all'esordio contro Robin Montgomery, la tennista azzurra batte la svizzera Viktorija Golubic nel secondo turno di Wimbledon e avanza al terzo turno del torneo. La toscana si impone in un'ora e quaranta minuti di gioco con il punteggio di 7-6 6-4, mostrando un gioco aggressivo e grande solidità nei momenti cruciali del match (nonostante qualche errore di troppo).

Il prossimo ostacolo a Londra sarà ora la greca Maria Sakkari, vincente oggi al tie-break contro l'uzbeka Kamilla Rakhimova.

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