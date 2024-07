L'azzurra in semifinale supera la croata in 3 set. E' la prima italiana di sempre in finale a Wimbledon

Jasmine Paolini in finale nel singolare femminile a Wimbledon 2024. L'azzurra, testa di serie numero 7, ha battuto la croata Donna Vekic per 2-6, 6-4, 10-8 in una battaglia di 2h51' conclusa al tie-break. Paolini, per l'Italia, è la prima storica finalista nello Slam londinese. La 28enne, da lunedì numero 5 del mondo, giocherà la seconda finale consecutiva in un major dopo quella disputata al Roland Garros.

Il match

L'azzurra ha avuto il merito di rialzarsi dopo il pessimo primo set, perso 6-2. Nel secondo parziale, Paolini ha accelerato nel momento chiave, con il break decisivo al decimo game. Nella terza e decisiva frazione, ha tenuto testa all'avversaria più potente: Vekic ha piazzato 42 vincenti in totale, ma ha pagato dazio per i 57 errori gratuiti. Paolini, meno 'definitiva' ma anche meno fallosa (26 vincenti e 36 errori), è arrivata al match point prima nel nono e poi nel dodicesimo game: chance evaporate, epilogo al tie-break. Sul 9-8, terza occasione per chiudere: game, set and match.

Con il successo contro Vekic, Paolini diventa la prima italiana di sempre in finale a Wimbledon e la prima tennista da Serena Williams a giocare una finale al Roland Garros e a Wimbledon una dopo l'altra. Sabato l'azzurra attende la finale per il trono d'Inghilterra contro la vincente della sfida tra la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del ranking, e la ceca Barbora Krejcikova, 32esima Wta.

Paolini: "Ricorderò questo match per sempre"

"E' stata durissima, lei ha giocato benissimo, all'inizio ha fatto una partita tremenda. Mi continuavo a ripetere di combattere su ogni palla. Sono felicissima. Ricorderò per sempre questa partita", le prime parole di Paolini. "È bellissimo giocare davanti a voi su questo campo, per una tennista Wimbledon è uno dei posti più belli dove giocare. Questi ultimi due mesi sono stati folli per me, cerco di concentrarmi per quello che devo fare in campo. È una situazione folle", aggiunge.