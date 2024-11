Young Boys-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta, seconda in campionato dietro al Napoli, vola a Berna per affrontare lo Young Boys. Gli svizzeri, fermi a zero punti dopo quattro giornate di Champions League, hanno bisogno di un successo per sperare di rialzare la classifica. La Dea, con 8 punti conquistati fin qui, dovrà cercare invece di ipotecare la qualificazione agli ottavi con un successo in trasferta.

Young Boys-Atalanta, le probabili formazioni

La partita tra Young Boys e Atalanta si giocherà oggi, martedì 26 novembre, allo Stade De Suisse di Berna. Calcio d’inizio alle 21. Ecco le probabili formazioni:

Young Boys (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Koussonou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Young Boys-Atalanta, dove vederla

La partita tra Young Boys e Atalanta, tra le sfide della quinta giornata della prima fase di Champions, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.