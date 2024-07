Yuto Horigome, il re dello Skateboard - Ascolta

Dopo una gara difficilissima, dopo tre errori di fila, il giapponese Yuto Horigome trova il trick della sua vita e vince per la seconda volta l’oro olimpico nello skateboard, specialità street. È successo nel parco urbano di Place de La Concorde allestito per le Olimpiadi di Parigi 2024, al termine di una gara che ha mostrato tutta la forza magnetica e spettacolare di questa disciplina che poi è anche uno stile di vita. Ma ha mostrarato soprattutto il talento di Horigome considerato il re dello Sketebord nella categoria street, gara in cui gli atleti si sfidano in una riproduzione di uno scenario urbano e nel collezionare i trick migliori possibili, con sette tentativi a disposizione suddivisi in due run complete e cinque trick singoli.