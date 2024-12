Zanetti, Buffa: "Più che raccontarlo lo celebro, raramente ho incontrato sportivi di questo tipo"

E' una bellissima storia piena di Italia quella di Javier, negli anni '90 gli argentini guardavano il campionato italiano, e per lui arrivare qua, giocare nell'Inter e diventarne capitano è un viaggio, potenzialmente puoi essere colto da vertigine, lui no. Così il giornalista e scrittore Federico Buffa in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio durante il quale Federico Buffa ed Omar Schillaci hanno intervistato il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti.