Strategia di difesa, incontro a Londra per il programma GCAP

Tra le più recenti strategie per la difesa il Global Combat Air Program (GCAP) rappresenta uno snodo centrale. Si tratta di un programma di cooperazione internazionale tra Italia, Regno Unito e Giappone che ha come obiettivo sviluppare entro il 2035 un sistema aereo di nuova generazione. In sintesi, il sistema aereo sarà in grado di mettere in atto missioni coordinate e sinergiche operando in cinque diversi domini – aria, terra, mare, spazio e cyber – grazie a una struttura stellare nella quale il fighter di nuova generazione sarà connesso con altri sistemi periferici pilotati e no. Allo scopo di approfondire gli ambiti di collaborazione del programma GCAP, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Londra il Segretario per la Difesa del Regno Unito John Healey e il Ministro della Difesa del Giappone Minoru Kihara. Nel corso dell’incontro il Ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza del progetto non solo dal punto di vista della difesa e della sicurezza, ma anche per l’atteso ritorno in termini di sviluppo industriale e crescita economica e finanziaria.

