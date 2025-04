Tajani al Consiglio Affari esteri commercio: “No a guerra commerciale”

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è recato in Lussemburgo per prendere parte al Consiglio straordinario degli Affari esteri in formato Commercio (CAE), per fare il punto sulla situazione delle relazioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti d’America e tra UE e Cina. Al centro del vertice la risposta europea ai dazi introdotti dal Presidente americano Trump, al fine di mettere a punto una risposta collettiva e pragmatica. Su questo tema, Tajani ha ribadito la linea del Governo italiano: “Occorre scongiurare una guerra commerciale che sarebbe contro i nostri stessi interessi. L’obiettivo primario deve essere la tutela del nostro export e del nostro sistema produttivo. Durante il Consiglio, il Ministro ha ribadito la volontà italiana di collaborare con i partner europei e con la Commissione europea per giungere ad una soluzione negoziata, oltre a ricordare l’importanza di diversificare le opportunità per le imprese mediante l’espansione della rete di accordi di libero scambio dell’UE. Il Consiglio ha anche discusso dei rapporti economici con la Cina, altro nodo cruciale per gli scambi commerciali globali. Anche in questo ambito, il Ministro ha citato l’importanza di strategie condivise che garantiscano condizioni di reciprocità e tutele per le imprese europee.

Link: Comunicato degli Esteri