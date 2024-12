Tajani al G7 Ministri Esteri e alla Conferenza MED

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha preso parte a due importanti appuntamenti di portata internazionale che si sono volti nel nostro Paese. Prima di tutto, ha aperto i lavori della X Conferenza MED Dialoghi Mediterranei, la principale iniziativa di diplomazia pubblica della Farnesina, per fare il punto sulla geopolitica nell’area del Mediterraneo, che quest’anno vanno in scena in contemporanea con il G7 Ministri degli Affari esteri presieduto dal Governo italiano e svoltosi a Fiuggi e Anagni. La conferenza MED, che si è svolta a Roma dal 25 al 27 novembre, ha avuto come obiettivo centrale la discussione delle strategie e di un dibattito aperto di alto livello con rappresentati di Stati, istituzioni, esperti, analisti, esponenti delle società, dell’economia e dei media. Nel suo intervento di apertura, il Ministro Tajani ha, tra l’altro, dichiarato: “La guerra in Medioriente sembra non avere fine, ma non dobbiamo abituarci alla Guerra, come ha detto anche Papa Francesco. La priorità assoluta è il cessate il fuoco a Gaza e in Libano”.

Link al video dell’intervento di Tajani: https://www.youtube.com/watch?v=67t_fUl0iVs

Link alla news del G7 Esteri: https://shorturl.at/3xxfG