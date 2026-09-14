Tajani in Sud America alla guida di una missione di sistema in Argentina e Brasile

Ha preso il via da Buenos Aires la missione di sistema in Sud America guidata dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, accompagnato da una delegazione composta da oltre cento imprese italiane. Obiettivo della visita è stato il consolidamento del partenariato strategico tra Italia e Argentina, con particolare attenzione all’attuazione del Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030 e al consolidamento della cooperazione economica e commerciale. Il Ministro ha in tale occasione incontrato il Presidente della Repubblica Javier Milei e il Ministro degli Esteri Pablo Quirno. Il Forum bilaterale ha poi riunito istituzioni, imprese e rappresentanti del sistema economico italiano e argentino al fine di individuare nuove opportunità nei settori agroalimentare, farmaceutico, energetico, infrastrutturale, oltre che nella meccanica, in ambito digitale e delle nuove tecnologie. Il confronto ha inoltre approfondito le prospettive di collaborazione e sviluppo connesse al mercato Mercosur. La visita ha confermato il forte interesse delle aziende italiane verso il mercato argentino e la volontà di rafforzare una partnership economica già consolidata, valorizzando competenze industriali, innovazione e investimenti.

San Paolo ha ospitato invece la seconda tappa della missione di sistema guidata dal Ministro Tajani, incentrata sul rafforzamento della presenza italiana in Brasile e sul sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese. Il Ministro ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico brasiliano, dedicando particolare attenzione alla crescita dell’interscambio e alle prospettive offerte dall’accordo Unione europea e Mercosur. Il Brasile si conferma infatti il principale partner commerciale dell’Italia in Sud America, con un interscambio che nel 2025 ha superato gli 11 miliardi di euro, registrando una crescita del 6,7%. Un momento importante della visita è stato il Forum imprenditoriale Italia-Brasile, occasione di confronto tra i principali attori del Sistema Paese e il tessuto produttivo brasiliano, finalizzata a favorire nuovi investimenti, partnership industriali e collaborazioni tecnologiche. La missione ha inoltre messo in evidenza il contributo delle imprese italiane allo sviluppo economico del Paese sudamericano, attraverso le visite agli stabilimenti di Enel e Stellantis a San Paolo, esempi significativi di una presenza industriale consolidata e di una cooperazione economica di lungo periodo. La tappa brasiliana si è conclusa con iniziative dedicate alla dimensione culturale e sociale delle relazioni tra i due Paesi.

Il comunicato della Farnesina