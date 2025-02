Age of Empires, nuovi contenuti e piattaforme: finalmente su PS5

L'approdo su PlayStation, l'espansione Immortal Pillars per Age of Mythology, nuovi DLC per Age of Empires IV e un ricco programma di eventi per Age of Empires Mobile

Il celebre franchise di Age of Empires, punto di riferimento nel panorama dei videogiochi strategici, ha recentemente annunciato importanti novità che ne ampliano ulteriormente i confini. Il team di sviluppo ha espresso grande soddisfazione per il traguardo di 60 milioni di giocatori in tutto il mondo, un successo che testimonia la longevità e l'apprezzamento di cui la serie gode. Tale risultato è stato accompagnato dall'annuncio dell'approdo di due titoli di punta su nuove piattaforme: Age of Mythology: Retold e Age of Empires II: Definitive Edition saranno disponibili per PlayStation 5. In particolare, Age of Mythology: Retold, inclusivo dell'espansione Immortal Pillars, sarà giocabile a partire dal 4 marzo, mentre l'arrivo di Age of Empires II: Definitive Edition è previsto per la primavera. Il cross-play e la parità di contenuti tra tutte le piattaforme di gioco, incluse Xbox Game Pass e Steam, consentiranno ai giocatori di vivere un'esperienza di gioco uniforme a prescindere dalla piattaforma utilizzata.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti di gioco, Age of Mythology: Retold si arricchirà il 4 marzo con l'espansione Immortal Pillars. L'update introduce il pantheon cinese, mappe inedite, nuove unità mitologiche e migliorie di gioco. I giocatori possono già preordinare l'espansione, inclusa nella Premium Edition di Age of Mythology: Retold. Anche Age of Empires IV riceverà nuovi contenuti nel corso del 2005, con due DLC in arrivo. Knights of Cross and Rose, disponibile in primavera, permetterà ai giocatori di guidare eserciti storicamente accurati e di cimentarsi in una nuova esperienza di gioco in solitaria. I dettagli sul secondo DLC, invece, saranno comunicati in futuro. Infine, gli appassionati di Age of Empires Mobile potranno godere di un ricco calendario di eventi e novità previste per il mese di febbraio, tra cui la nuova campagna Battle of Dawn, l'evento Stellar Glory, contenuti estetici a tema San Valentino e gli eventi a tempo dedicati alla Caccia al Tesoro della Principessa Josephine.