AI Skills Lab: il progetto gratuito di Talent Garden e Microsoft per colmare il gap di competenze sull'Intelligenza Artificiale

Formazione gratuita e accessibile per studenti, professionisti e aziende: un percorso in tre fasi per preparare l'Italia all'era dell'AI

La ricerca "Are you AI ready?" condotta da Talent Garden ha evidenziato un forte interesse e una diffusa consapevolezza sull'importanza dell'AI, ma anche una carenza diffusa di competenze, in particolare tra le generazioni meno giovani. Il progetto AI Skills Lab nasce proprio per rispondere a questo bisogno, fornendo strumenti concreti per affrontare le sfide dell'innovazione digitale.

Con questo percorso formativo, Talent Garden – Digital Skill Academy leader in Europa – e Microsoft vogliono rendere l'innovazione accessibile, trasformando l'Intelligenza Artificiale da ostacolo a opportunità concreta di crescita personale e professionale per individui e organizzazioni.

La ricerca ha altresì evidenziato come solo il 7% dei rispondenti si dichiari totalmente esperto e abile nel padroneggiare l'AI, confermando un vuoto formativo comune soprattutto alle generazioni meno giovani. D'altro canto, i dati resi noti dal sondaggio evidenziano la volontà degli intervistati di voler approfondire e potenziare la propria expertise in questo ambito, consapevoli che si tratti di una tecnologia trasversale, in grado di supportare molteplici reparti aziendali.

AI Skills Lab si articola in tre fasi complementari – AI Pills, AI Talks e AI Days – offrendo contenuti sia online che in presenza, con l'obiettivo di colmare le lacune formative e potenziare le competenze in ambito AI, indipendentemente dal background tecnico dei partecipanti.

AI Pills: formazione on-demand, veloce e concreta

La prima fase prevede 5+1 lezioni online gratuite, brevi ma ad alto impatto. In soli 10 minuti per modulo, i partecipanti potranno acquisire nozioni fondamentali sull'uso responsabile e pratico dell'AI, grazie a contenuti chiari, concreti e accessibili. Al termine del percorso verrà rilasciato il certificato AI Specialist by Talent Garden, con il supporto di Microsoft Italia.

AI Talks: webinar con esperti per approfondimenti avanzati

La seconda fase include 3 webinar di un'ora ciascuno, trasmessi in diretta su LinkedIn. Con il supporto di esperti del settore, i partecipanti potranno approfondire temi chiave come AI Generativa, Etica e Regolamentazione dell'AI, e Agenti AI, ricevendo strumenti e strategie per un utilizzo consapevole e professionale dell'intelligenza artificiale.

AI Days: eventi in presenza per creare connessioni e applicare le competenze

La terza fase prevede 3 eventi in presenza nei campus di Talent Garden di Roma (19 maggio 2025), Milano (28 maggio 2025) e Napoli (13 giugno 2025). Gli AI Days rappresentano occasioni uniche per mettere in pratica le competenze acquisite, confrontarsi con professionisti e startup del settore, partecipare a workshop interattivi e creare nuove sinergie nell'ecosistema dell'innovazione.

"L'intelligenza artificiale sta già trasformando il mondo del lavoro, ma senza le giuste competenze rischiamo di perdere opportunità fondamentali. Il nostro sondaggio Are You AI Ready? ha evidenziato un gap formativo significativo: mentre il 93% dei professionisti riconosce l'importanza dell'AI, solo il 7% si sente davvero pronto a usarla e questo divario non può essere ignorato. Siamo felici di affrontare questa sfida insieme a Microsoft, un punto di riferimento globale nel campo dell'AI, per dare vita a AI Skills Lab, un progetto che rende l'AI accessibile a tutti con percorsi formativi concreti per studenti, professionisti e aziende. Il nostro obiettivo non è solo insegnare nuove competenze, ma costruire un ecosistema in cui la tecnologia diventi un vero abilitatore di crescita e innovazione. Perché il futuro dell'AI non dipende solo dagli algoritmi, ma dalle persone che sapranno sfruttarne il potenziale," afferma Davide Dattoli, Executive Chairman e Founder di Talent Garden.

"L'intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei motori principali per la trasformazione e la crescita delle imprese, indipendentemente dal settore in cui operano e dalle loro dimensioni. In Microsoft, crediamo fermamente che l'AI non sia solo una tecnologia, ma un'opportunità strategica per migliorare i processi aziendali, accelerare l'innovazione e creare valore sostenibile. Tuttavia, il vero potenziale dell'Intelligenza Artificiale si realizza quando viene implementata in modo responsabile, con un approccio centrato sull'uomo e sulla sua creatività. In quest'ottica, la formazione diventa un elemento cruciale. Insieme a Talent Garden, mettiamo a disposizione di studenti, professionisti e imprese percorsi di formazione incentrati sull'AI per affrontare le sfide del futuro, migliorando la produttività e promuovendo una crescita inclusiva," ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.