Apple annuncia l'evento della WWDC 2025, a giugno le novità su iOS 19

Apple ha annunciato lo svolgimento della Worldwide Developers Conference (WWDC) in modalità virtuale, programmata dal 9 al 13 giugno 2025. Parallelamente, il 9 giugno si terrà un evento inaugurale in presenza presso l'Apple Park, offrendo a sviluppatori e studenti l'opportunità di partecipare. La WWDC25, ad accesso gratuito per la comunità degli sviluppatori, si concentrerà sulle più recenti innovazioni nel panorama software di Apple. In linea con la politica aziendale di supporto agli sviluppatori, la conferenza garantirà l'accesso ai team di esperti Apple, oltre a fornire informazioni dettagliate su nuovi strumenti, framework e funzionalità. Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple, ha dichiarato: "Si conferma l'impegno nel voler condividere questa nuova edizione della WWDC con la community di sviluppatori a livello globale. L'obiettivo è presentare gli strumenti e le tecnologie che agevoleranno il processo di innovazione di ogni sviluppatore".

Dopo il Keynote, i partecipanti potranno approfondire le novità software e tecnologiche di Apple attraverso sessioni disponibili sull'app Apple Developer, sul sito web Apple Developer e sul canale YouTube Apple Developer. Il programma della conferenza includerà sessioni video e laboratori online, offrendo interazioni dirette con i team di ingegneria e design di Apple. Per l'evento in presenza del 9 giugno presso l'Apple Park, gli sviluppatori potranno assistere al Keynote e al Platforms State of the Union, interagire con esperti Apple tramite laboratori individuali e di gruppo, e partecipare ad attività dedicate. La disponibilità dei posti è limitata e i dettagli per la registrazione sono consultabili sul sito web della WWDC25. Apple conferma il suo sostegno alle nuove generazioni di sviluppatori tramite la Swift Student Challenge, parte dei programmi di supporto alla futura comunità di imprenditori, sviluppatori e designer. I vincitori della Challenge, che saranno annunciati il 27 marzo, potranno candidarsi per l'evento in presenza all'Apple Park. Inoltre, 50 "Distinguished Winner" riceveranno un invito per un'esperienza di tre giorni a Cupertino, California.