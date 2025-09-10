circle x black
Cerca nel sito
 

Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno

sponsor

Lo smartwatch di nuova generazione di Apple arriva con un design più sottile e resistente, fino a 24 ore di autonomia e funzioni evolute per sonno, fitness e connettività grazie a watchOS 26

Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
10 settembre 2025 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha presentato ufficialmente Apple Watch Series 11, lo smartwatch che rinnova ancora una volta il concetto di dispositivo da polso unendo salute, fitness e connettività. Con un design più sottile e comodo, fino a 24 ore di autonomia e un display con vetro Ion-X due volte più resistente ai graffi, il nuovo modello si propone come il compagno ideale da indossare giorno e notte.

La novità più attesa è “Qualità del sonno”, funzione che permette di analizzare in profondità il riposo grazie ai dati raccolti dai sensori integrati, restituendo un punteggio e indicazioni chiare per migliorare le proprie abitudini. A completare il quadro ci sono la nuova esperienza di allenamento “Workout Buddy” basata su Apple Intelligence, il gesto “Scatto del polso”, nuovi quadranti e tutte le evoluzioni introdotte da watchOS 26.

screenshot 2025 09 10 alle 10.05.23

Apple Watch Series 11 raggiunge fino a 24 ore di utilizzo con ricarica rapida: bastano 15 minuti per garantire circa otto ore di autonomia. Il modello in alluminio integra il nuovo vetro Ion-X, rafforzato da un rivestimento ceramico che ne aumenta la durezza superficiale, mentre le versioni in titanio mantengono il cristallo di zaffiro, il materiale più resistente nella categoria.

Grazie a un algoritmo sviluppato con milioni di dati raccolti dall’Apple Heart and Movement Study, Apple Watch ora valuta la qualità del sonno misurando frequenza cardiaca, respirazione, temperatura del polso e ossigenazione. Al mattino l’utente riceve un punteggio complessivo e la suddivisione delle fasi del riposo, con suggerimenti basati sulle linee guida delle principali organizzazioni internazionali dedicate al sonno.

screenshot 2025 09 10 alle 10.05.36

Con watchOS 26 debutta Workout Buddy, un assistente virtuale che analizza i parametri di allenamento e fornisce incoraggiamento vocale personalizzato. Il nuovo layout dell’app Allenamento consente inoltre di creare workout su misura e di avviare musica o podcast automaticamente all’inizio delle sessioni. watchOS 26 introduce un design software in stile “Liquid Glass”, nuovi quadranti come Flusso e Precisione, il gesto “Scatto del polso” e suggerimenti intelligenti nella Raccolta smart. Arrivano anche la traduzione automatica dei messaggi in tempo reale, l’app Note, e strumenti avanzati per la gestione delle chiamate.

Apple Watch Series 11 è disponibile in due misure, 42 mm e 46 mm, con cassa in alluminio nei colori Jet Black, oro rosa, argento e nel nuovo grigio siderale, oppure in titanio lucido nelle finiture naturale, oro e ardesia. La collezione Hermès introduce nuovi cinturini esclusivi, mentre i modelli Nike propongono varianti rinnovate con filato riflettente. I preordini sono già partiti, con disponibilità a partire da venerdì 19 settembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Apple Watch Series 11 Apple smartwatch novità
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza