ASUS ExpertBook P5: il primo PC ASUS Copilot+ per il lavoro

Asus annuncia la disponibilità in Italia del PC progettato per potenziare le prestazioni dei professionisti moderni

ASUS ha annunciato, in una nota ufficiale, la disponibilità dell’ExpertBook P5 (P5405), anche sull’eShop di ASUS. Questo innovativo PC, concepito come un PC Copilot+, è stato presentato la prima volta al Computex e all'ultima fiera di Berlino dello scorso settembre. Progettato per elevare le prestazioni dei professionisti moderni ed equipaggiato con il nuovissimo processore Intel® Core™ Ultra (Serie 2) con in dotazione 48 NPU TOPS, l’ExpertBook P5 offre prestazioni legate a funzionalità di intelligenza artificiale fino a tre volte superiori rispetto alla generazione precedente. Grazie all’integrazione di ASUS AI ExpertMeet, il dispositivo promette di ottimizzare i flussi di lavoro, migliorando la collaborazione e la produttività.

Con un design elegante e resistente in alluminio, l’ExpertBook P5 può vantare un display da 2,5K a 144 Hz. La sua struttura leggera, solo 1,29 kg, non compromette la durabilità, poiché soddisfa gli alti standard militari US MIL-STD 810H. L'area di lavoro è progettata con cura, con tasti funzione comodamente posizionati e un'ampia superficie per il mouse, favorendo così una maggiore produttività durante videoconferenze e attività di multitasking. Grazie alla tecnologia di raffreddamento ASUS ExpertCool, l'ExpertBook P5 può garantire un raffreddamento ottimale, mantenendo prestazioni elevate anche durante sessioni prolungate di utilizzo.

Di seguito il video ufficiale del dispositivo ASUS

Il nuovo ASUS AI ExpertMeet offre un assistente AI on-device, con funzionalità che promettono di trasformare completamente l'interazione durante e post riunioni. La funzione AI Meeting Minutes cattura e trascrive gli incontri, generando riassunti e identificando i punti salienti, mentre AI Translated Subtitles offre traduzioni in tempo reale, assicurando una comunicazione perfetta tra i partecipanti di diverse lingue.

In aggiunta, la funzione Watermark consente di personalizzare le videochiamate con informazioni sui biglietti da visita e filigrane per una maggiore sicurezza e professionalità.

L’ExpertBook P5 integra un arsenale di sicurezza per proteggere i dati sensibili. Progettato con un BIOS di livello commerciale e conforme a NIST SP 800-155, offre una protezione fondamentale contro attacchi al firmware. In sinergia con le tecnologie di Windows 11 Secured-core PC, l’ExpertBook crea una difesa robusta contro le vulnerabilità del software. Per garantire la sicurezza a lungo termine, ASUS offre supporto completo per cinque anni, inclusi aggiornamenti per il BIOS e i driver.

ASUS Business Support, inoltre, rappresenta un significativo valore aggiunto che va ben oltre la semplice garanzia. Grazie ad un pacchetto di servizi completo che include riparazioni in loco, la solida struttura di supporto è progettata per garantire che gli utenti dell’ExpertBook P5 sperimentino tempi di inattività minimi e ricevano soluzioni rapide ai propri problemi tecnici.

L’ExpertBook P5 rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità. Grazie a un miglioramento della circolarità del 10%, il dispositivo raggiunge il 50% utilizzando indicatori di transizione circolare (CTI) per misurare le proprie prestazioni. L'uso di materiali riciclati e un design modulare sono parte integrante della strategia di ASUS per affrontare il problema crescente dei rifiuti elettronici.

L’ASUS ExpertBook P5 è disponibile per l'acquisto in Italia presso diversi distributori, tra cui Cometa, CGross, Esprinet, Runner e TD Synnex. È possibile trovarlo anche sull’ASUS eShop e presso la rete degli ASUS Gold Store.