circle x black
Cerca nel sito
 

Attie, l'IA che permette a chiunque di creare un algoritmo social

sponsor

Presentato dagli ex vertici di Bluesky, il nuovo assistente basato su Claude permette di generare feed e software personalizzati sfruttando il protocollo AT

Attie, l'IA che permette a chiunque di creare un algoritmo social
30 marzo 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il team che ha guidato l'ascesa di Bluesky ha presentato Attie, un assistente basato su intelligenza artificiale progettato per rivoluzionare l'interazione con il protocollo AT. Svelato durante la conferenza Atmosphere dall'ex CEO Jay Graber e dal CTO Paul Frazee, il software sfrutta i modelli Claude di Anthropic per consentire agli utenti di modellare i propri algoritmi senza dover ricorrere alla programmazione tradizionale. L'obiettivo dichiarato è quello di superare le barriere tecniche che finora hanno limitato lo sviluppo nell'ecosistema decentralizzato.

CTA

Nella sua forma attuale, Attie permette la creazione di feed personalizzati attraverso semplici istruzioni testuali. Gli utenti possono richiedere flussi di contenuti estremamente specifici, come discussioni su folklore e tradizioni musicali celtiche, ottenendo una selezione curata dall'intelligenza artificiale. Sebbene il servizio sia inizialmente confinato a un'applicazione dedicata, la strategia a lungo termine prevede un'integrazione profonda con Bluesky e le altre piattaforme che poggiano sul protocollo atproto, estendendo la capacità di personalizzazione a tutta la rete.

L'ambizione del progetto si spinge oltre la semplice gestione dei contenuti, puntando verso quello che Graber definisce "vibe coding". Grazie agli strumenti di programmazione agentica, gli utenti potranno costruire applicazioni complete sfruttando lo strato di dati aperti della rete Atmosphere. Secondo gli sviluppatori, l'architettura del protocollo AT, dotata di schemi chiaramente definiti, è particolarmente adatta a questo tipo di automazione, rendendo il software personalizzabile anche da chi non possiede competenze tecniche. Attie si trova ora in una fase di beta chiusa, con una lista d'attesa attiva sul sito ufficiale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Attie IA Bluesky algoritmo
Vedi anche
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza