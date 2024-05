L'evento annuale "Banche e sicurezza", due giorni di confronti e approfondimenti tra esperti del settore, istituzioni e industria al fine di individuare strategie comuni e tecnologie innovative per rafforzare resilienza e postura cyber è in svolgimento l'Auditorium Bezzi Banco BPM.

“ L’Italia è tra i paesi più bersagliati da attacchi cibernetici a livello europeo e mondiale ”, ha dichiarato Gianluca Galasso, direttore del servizio operazioni – Csirt Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel suo keynote speech sul tema ‘Cresce la minaccia, aumenta la capacità di risposta dell’Italia’. Ma si tratta di un dato - precisa - che va letto e interpretato oltre i numeri, con una riflessione di fondo: “Maggiore è la digitalizzazione del paese, maggiore è l’esposizione ai rischi”.

Le normative, sia a livello nazionale che internazionale, hanno assunto un ruolo cruciale in questo contesto. Negli ultimi dieci anni, si è visto un notevole aumento nell'adozione di leggi che regolano la certificazione di prodotti hardware e software e stabiliscono protocolli per la gestione di incidenti su larga scala, come evidenziato dal Cyber Solidarity Act europeo. Il campo della sicurezza informatica si trasforma da semplice necessità reattiva a componente strategica essenziale per la stabilità globale nel 21° secolo.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è in prima linea nella difesa, prevenzione e formazione contro le minacce cibernetiche, operando come punto di riferimento in un panorama globale intricato. " Nessuno si salva da solo" è un mantra spesso ripetuto dagli esperti, sottolineando la necessità di cooperazione e collaborazione transnazionale. Un esempio di questo impegno collaborativo è l'accordo recentemente sottoscritto con il CERTFin, nonché l'iniziativa di un tavolo permanente di raccordo tra le agenzie dei paesi membri del G7, promossa durante la presidenza italiana.

“Banche e sicurezza” è alla sua XXI edizione ed è promosso da ABI, in collaborazione con ABI Lab, CERTFin e OSSIF, e organizzato da ABIEventi.