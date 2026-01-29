circle x black
Da Undisputed a Ace Combat, i titoli PlayStation Plus di febbraio

Un'offerta che spazia dalla boxe professionistica alla sopravvivenza nei ghiacci alieni, disponibile per tutti gli abbonati al piano Essential a partire dal prossimo 3 febbraio

29 gennaio 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato la lineup dei titoli mensili per il mese di febbraio 2026, garantendo una selezione eterogenea che copre diversi generi, dalla simulazione sportiva all'azione sci-fi. Tutte le produzioni indicate saranno riscattabili dagli utenti fino al 2 marzo, permettendo di ampliare la propria libreria digitale con esperienze dal forte impatto tecnico e narrativo.

Tra i protagonisti della selezione figura Ace Combat 7: Skies Unknown, capitolo che riporta i giocatori all'interno di cockpit dettagliati per affrontare scontri tattici nei cieli, alternando velivoli reali a prototipi futuristici. Parallelamente, Undisputed debutta nel catalogo dedicato alla boxe con un approccio estremamente realistico, mettendo a disposizione un roster di oltre settanta pugili licenziati e una modalità carriera strutturata per simulare l'ascesa dai circuiti amatoriali ai vertici mondiali della disciplina.

Il panorama della sopravvivenza viene esplorato attraverso Subnautica: Below Zero, ambientato nelle gelide acque del pianeta 4546B, dove la ricerca di risorse e la costruzione di basi sottomarine risultano fondamentali per proseguire nelle indagini. Chiude il pacchetto Ultros, un'avventura caratterizzata dallo stile visivo eccentrico di El Huervo, che unisce combattimenti brutali a una gestione contemplativa della flora all'interno di una struttura a loop temporali definita Sarcophagus.

