Elden Ring Nightreign svela l’orrore dei Forsaken Hollows

Un nuovo incubo prende vita nel mondo di FromSoftware: il DLC introduce il Dreglord, boss finale delle Terre Abbandonate, la misteriosa Terra Mutevole e nuove battaglie cooperative tra i Crepuscolari contro la Marea Notturna

12 novembre 2025 | 15.15
Redazione Adnkronos
Un vento oscuro soffia ancora una volta sulle Terre Intermedie. Dalle anime e il sangue del caduto, uno spirito ferito osserva. Il Dreglord attende. Così comincia il nuovo capitolo di Elden Ring: Nightreign, l’esperienza action survival cooperativa firmata FromSoftware e pubblicata da Bandai Namco, che si prepara a trascinare i giocatori in un incubo ancora più profondo con il DLC The Forsaken Hollows.

Nel nuovo trailer, un’eco di metallo e disperazione annuncia il ritorno di un potere sepolto da secoli. Il Dreglord, abominio scolpito dal dolore e dall’ira, si erge come uno dei boss finali più spietati mai concepiti da Hidetaka Miyazaki e dal suo team. Ma non è solo. Il contenuto aggiuntivo introduce infatti due nuovi boss del “terzo giorno”, entità capaci di riscrivere il concetto stesso di sopravvivenza in battaglia, insieme a boss sul campo in grado di mutare il ritmo dell’esplorazione in un istante.

Tra le novità più inquietanti, spicca la Terra Mutevole: una condizione speciale che trasforma radicalmente la geografia del mondo di gioco, aprendo voragini, sollevando catene montuose e alterando l’ecosistema di Plagaride, la nuova regione esplorabile. Qui, la corruzione prende forma visibile e il terreno stesso sembra pulsare come un organismo vivo.

A unirsi alla guerra contro la Marea Notturna arrivano due nuovi Crepuscolari, guerrieri dotati di abilità inedite progettate per sfidare le forze oscure che dilagano nel continente. FromSoftware promette un sistema di cooperazione potenziato e una narrazione che affonda ancora di più nelle cicatrici del mondo creato con George R. R. Martin, con nuove linee di dialogo, rune e missioni legate alle terre dimenticate.

Il DLC Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows sarà disponibile dal 4 dicembre 2025 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Chi possiede la Deluxe o la Collector’s Edition riceverà automaticamente il contenuto al lancio, mentre gli altri giocatori potranno acquistarlo separatamente.

