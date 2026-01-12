ESA 2026: budget record e 65 missioni per l'autonomia spaziale europea

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha inaugurato il 2026 con una roadmap ambiziosa che punta a consolidare l’autonomia strategica e la competitività del continente. Durante la conferenza stampa annuale tenutasi l’8 gennaio a Parigi, il direttore generale Josef Aschbacher ha delineato un quadro operativo caratterizzato da una crescita significativa: dai 46 lanci effettuati nel 2025 si passerà a 65 missioni programmate per l'anno in corso. Di queste, ben 48 saranno dedicate all'osservazione della Terra, settore che beneficia della fetta più rilevante del budget complessivo.

Allocazione dei fondi e potenziamento dell'organico

Il bilancio dell'Agenzia Spaziale Europea per il 2026 ammonta a complessivi 8,26 miliardi di euro, una cifra sostenuta per il 70% dai contributi diretti degli Stati membri, la cui ripartizione riflette chiaramente le attuali priorità strategiche dell'ente. La quota più rilevante, pari a 2.439 milioni di euro, è destinata all'osservazione della Terra, includendo anche i finanziamenti necessari alla gestione della costellazione italiana Iride, seguita dai programmi di navigazione che beneficiano di 1.207 milioni di euro. Il piano di investimenti riserva inoltre 818 milioni di euro all'esplorazione umana e robotica, mentre ai programmi strettamente scientifici sono allocati 692 milioni di euro, definendo così un quadro finanziario che privilegia il monitoraggio del pianeta e l'autonomia tecnologica europea.

Parallelamente agli investimenti tecnologici, l’Agenzia ha annunciato l'apertura di oltre 400 nuove posizioni lavorative. L’obiettivo strategico è l’efficienza burocratica: le procedure di selezione sono state snellite del 40%, mentre i tempi per la stipula dei contratti industriali sono stati ridotti di oltre il 50% rispetto al 2022.

Calendario delle missioni e autonomia nei lanci

Il 2026 vedrà il consolidamento dei vettori europei Ariane 6 e Vega-C. Nel primo semestre è previsto il primo volo commerciale di Ariane 64, mentre il calendario delle missioni scientifiche appare particolarmente fitto. Tra gli eventi principali:

15 febbraio: partenza dell'astronauta francese Sophie Adenot verso la ISS.

Settembre: flyby della sonda Juice attorno alla Terra (12 settembre) e rientro dei satelliti Cluster.

Novembre: arrivo della missione Hera sull'asteroide Dimorphos.

Fine anno: previsto l'inserimento orbitale di BepiColombo attorno a Mercurio e il lancio della navetta robotica Space Rider.

Geopolitica dello spazio: il nodo Marte

La conferenza ha affrontato anche le criticità derivanti dai tagli ai finanziamenti internazionali. È stata confermata la chiusura anticipata della missione Mars Sample Return, inizialmente prevista in collaborazione con la NASA. "Una conseguenza dei profondi tagli imposti alla Nasa dall’amministrazione Trump", che impedisce all'ESA di sostenere autonomamente i costi del recupero dei campioni marziani. Per ovviare a questa perdita, l'Agenzia sta valutando lo sviluppo di un nuovo orbiter per lo studio dell'atmosfera marziana. Rimane invece confermato il supporto statunitense per il rover europeo Rosalind Franklin.