EUIC Pokémon 2026: guida completa ai campionati di Londra - Il video introduttivo

Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026, dal 13 al 15 febbraio, l'ExCeL London ospiterà i migliori giocatori del mondo. In palio un montepremi di 500.000 dollari e la qualificazione ai Mondiali di San Francisco

21 gennaio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 (EUIC). La kermesse, che si svolgerà a Londra dal 13 al 15 febbraio, vedrà sfidarsi atleti digitali in quattro diverse discipline: i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il Gioco di Carte Collezionabili (GCC), Pokémon GO e Pokémon UNITE.

L'evento non rappresenta solo una sfida di abilità tecnica, ma il viatico principale per i Campionati Mondiali in programma ad agosto a San Francisco. Oltre ai punti validi per la qualificazione, i partecipanti competeranno per una quota del montepremi complessivo, che quest'anno supera i 500.000 dollari.

Ricompense digitali per gli spettatori

La manifestazione sarà interamente seguita in diretta streaming sui canali ufficiali. Per incentivare la partecipazione della community globale, l'organizzazione ha previsto una serie di bonus virtuali riscattabili esclusivamente durante le trasmissioni in tempo reale:

Videogiochi: sarà distribuito il Typhlosion di Hisui appartenente a Yuma Kinugawa, già vincitore dei campionati latinoamericani.

GCC Pokémon Live: disponibili buste dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica e accessori digitali esclusivi a tema Mega Charizard X.

Pokémon GO: una ricerca a tempo dedicata a Dewgong, completa di caramelle L e MT attacco caricato fuoriclasse.

Pokémon UNITE: distribuzione di medaglie rinforzo di platino e adesivi commemorativi.

Tutti i dettagli tecnici per l'ottenimento dei codici sono consultabili presso questa pagina dedicata.

2026 euic livestream it

Ecco di seguito il video introduttivo dell'evento londinese dedicato ai Pokemon

Palinsesto e canali di trasmissione

Le competizioni saranno trasmesse in lingua inglese a partire dalle ore 10:00 (ora italiana) di venerdì 13 febbraio. Le fasi finali di ogni categoria sono concentrate nella giornata di domenica 15 febbraio, secondo il seguente ordine:

Pokémon UNITE: ore 10:00 (Twitch.tv/PokemonUNITE)

Pokémon GO: ore 11:30 (Twitch.tv/PokemonGO)

GCC Pokémon: ore 13:30 (Twitch.tv/PokemonTCG)

Videogiochi (VGC): ore 17:00 (Twitch.tv/Pokemon)

La copertura mediatica sarà garantita anche dai canali ufficiali YouTube e TikTok. Per ulteriori approfondimenti sul circuito competitivo, è possibile visitare il portale Championships.Pokemon.com.

