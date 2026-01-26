circle x black
Cerca nel sito
 

Forza Horizon 6 sceglie il Giappone, a maggio su console e PC

sponsor

Il nuovo capitolo della celebre serie automobilistica debutterà il 19 maggio su Xbox e PC, portando per la prima volta l'open world di Microsoft tra le strade della capitale nipponica e introducendo un'inedita versione per PlayStation 5

Forza Horizon 6 sceglie il Giappone, a maggio su console e PC
26 gennaio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Xbox Game Studios e Playground Games hanno ufficializzato il debutto di Forza Horizon 6, fissato per il prossimo 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, con disponibilità immediata nel catalogo Game Pass. La notizia più rilevante sul fronte della distribuzione riguarda l'apertura al mondo Sony, con il titolo che approderà su PlayStation 5 nel corso del 2026. L'offerta commerciale si divide tra la versione Standard e la Premium; quest'ultima garantisce l'accesso anticipato al 15 maggio, oltre a includere due espansioni post-lancio, il pacchetto "Italian Passion" e lo status di VIP per accelerare i progressi all'interno del festival.

L'ambientazione si sposta tra i paesaggi del Sol Levante, offrendo una mappa che punta sulla verticalità e sulla densità urbana di Tokyo, descritta come l'area cittadina più estesa mai apparsa nel franchise. Il parco auto al lancio supererà le 550 vetture reali, con una particolare attenzione ai classici del mercato interno giapponese e alla nuova Toyota GR GT del 2025, scelta come auto di copertina. La struttura della campagna trasforma il giocatore da semplice turista a leggenda del festival attraverso il superamento di sfide specifiche, tra cui le iconiche battaglie Touge in montagna e la scalata dei ranghi per accedere alla Legend Island, una zona esclusiva riservata ai piloti più esperti.

Sul piano delle meccaniche secondarie, il titolo introduce la possibilità di acquistare residenze di lusso dotate di garage interamente personalizzabili, dove esporre la propria collezione. L'editor creativo si evolve in Horizon CoLab, permettendo agli utenti di costruire eventi e strutture in modalità cooperativa in qualsiasi punto della mappa. Sotto il profilo tecnico, l'esperienza è supportata da un sistema di modellazione acustica rinnovato e da animazioni dello sterzo aggiornate a 540 gradi di rotazione. Grande enfasi è stata posta anche sull'accessibilità, con l'integrazione di radar di prossimità e sistemi di guida assistita avanzata per rendere la competizione aperta a ogni tipologia di utente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forza Horizon 6 Xbox videogiochi PS5
Vedi anche
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza